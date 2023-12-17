Fatih Altaylı'dan Hafize Gaye Erkan'ın "Annemlere yerleştik" sözlerine tepki: Akım derken bokum demenin tam tarifidir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, konut fiyatlarıyla ilgili paylaşımıyla gündeme oturdu.

Erkan, İstanbul'daki ev fiyatlarının New York Manhattan'dan pahalı olduğuna dikkat çekerken "Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Merkez Bankası Başkanı'nın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Altaylı, Erkan'ın bu sözlerini, "İşim biter, ben gider" diye düşünen bir tür yeni dönem "Kemal Derviş"i olduğunu, görevli geldiğini işi bitince “döneceğini” göstermiştir" şeklinde yorumladı.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

"Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan fena çuvalladı. Bir röportaj verdi, batırmakla kalmadı, bir de sıvadı. "İşim biter, ben gider" diye düşünen bir tür yeni dönem "Kemal Derviş"i olduğunu, görevli geldiğini işi bitince “döneceğini” göstermiştir. Hafize Gaye Erkan’ın ortaya koyduğu bir diğer gerçek ise Merkez Bankası Başkanı’nın TÜİK verilerine güvenmediğinin ortaya çıkmasıdır. Piyasayı resmi verilerden değil, apartman görevlisinin gözlemlerinden takip etmeyi daha doğru ve güvenilir bulduğunu açıkça itiraf etmiştir. Akım derken bokum demenin tam tarifidir. Üzücü olan ise, bu enayice ve ekonomi açısından hiçbir manası olmayan bir röportajdaki saçmalamaları yüzünden iktidarın bulup bulabileceği en iyi Merkez Bankası başkanının darbe almasıdır. Umarım bu röportaj ile iktidarın gözünden düşmez. Benim gözümde ise yılların "Gaye"si iken AKP’nin Merkez Bankası Başkanı olunca "Bana Hafize deyin" demesi zaten o görevi yapmıştı."

Kaynak: Gerçek Gündem