İYİ Parti'li İbrahim Özkan'dan kendisini hedef alan Vural'a sert cevap: Daha dün partiye gelmişsin, ne maksatla geldiğin belli değil

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Akşener'in talebiyle istifa etmişti.

İbrahim Özkan, İYİ Parti'li üyeler tarafından yeniden aynı göreve seçilince, onu seçen üyeler kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Eski MHP'li İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Özkan'ı X(eski Twitter) hesabından hedef aldı.

Vural, Özkan'a, "Partisinin kurumsal iradesi olmadan makam dağıtıyor! Kim bu? Partinden yetki aldın mı? Sanki babalarının malı gibi!" dedi.

Oktay Vural'ın açıklaması şöyle:

"CHP ile arka kapı pazarlığı yapılmış! Hangi sıfat ve yetkiyle? Parti tüzel kişiliğinin kararı nerede? Kimle yaptın pazarlığı? Bir de bunu çıkıp anlatabiliyor? Diğeri de partisinin kurumsal iradesi olmadan makam dağıtıyor! Kim bu? Partinden yetki aldın mı? Sanki babalarının malı gibi!"

ÖZKAN'DAN CEVAP GELDİ

İbrahim Özkan, Vural'ın tweetini alıntılıyarak şunları söyledi:

"Arka kapı diplomasisinde yetki olmaz insiyatif olur. Konuşmamda da belirtiyorum. Bugüne kadar bu süreçleri Sn Genel Başkanla ben yürüttüm. Daha dün partiye gelmişsiniz. Ne maksatla geldiğiniz belli değil.. Daha genel başkan yardımcılığını garanti etmeden profil bilgilerinizde İYİ Parti'yi yazamamış, makam beklemişsiniz. Daha sonra İYİ Parti bilgilerini yazıp twit atmaya başlamışsınız. Partinin kuruluşundan bu yana emeği olan bana söz söyleyecek bu partide ki en son kişisiniz."

Sn. @oktayvural arka kapı diplomasisinde yetki olmaz insiyatif olur.

Konuşmamda da belirtiyorum.

Bugüne kadar bu süreçleri Sn Genel Başkanla ben yürüttüm.

Daha dün partiye gelmişsiniz. Ne maksatla geldiğiniz belli değil..

Daha genel başkan yardımcılığını garanti etmeden profil… https://t.co/sXSrEfNsjW — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 17, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem