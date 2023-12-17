Yeniden Refah'tan açıklama: AKP'den belediye istediler mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde işbirliği için geçen hafta Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’la görüştü. Görüşmeye dair çıkan haberlerde, Erbakan’ın bazı belediyelerde kendilerine destek istediği ileri sürüldü.

YRP, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın AKP ziyaretine dair açıklama yayınladı.

“BELEDİYE İSTENDİĞİ İDDİALARI TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR”

Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde “seçimde ittifak için bazı belediyeler istediği” iddialarını yalanlayan parti, bu yorumların partiyi yıprattığını ifade etti.

Siyasi İşler Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.



Genel… — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) December 16, 2023

ERBAKAN: AÇIKLADIĞIMIZ ADAYLARI GERİ ÇEKMEYECEĞİZ, İTTİFAK OLACAKSA SADECE 3 BÜYÜKŞEHİRDE OLACAK

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da bugün katıldığı canlı yayında, belediye ve belediye şirketlerinde yönetim hakkı istedikleri iddiasını reddetti. Erbakan, “Teşkilatlarımız yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar kritik olmadığı görüşündeler. Yetkili kurullarımızla istişare ederek kararımızı vereceğiz” dedi.

Erbakan ayrıca partisinin birçok yerdeki adaylarını açıkladığını ve bunlardan geri adım atmayacaklarını kaydederek, "Bir ittifak olacaksa bile bu sadece Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirlerinde olacak. Buraların ilçelerinde de biz kendi adaylarımızla gireceğiz. Büyükşehir konusunda kurullarımız toplanacak karar verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem