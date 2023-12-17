Hüda-Par'dan ittifak açıklaması: Haberler doğru değil, henüz kesin bir şey yok

Yerel seçimlerde işbirliği içine geçen günlerde Erdoğan'la görüşen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak yapacaklarına yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek “Henüz kesin bir şey yok” dedi.

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Hüda-Par'dan ittifak açıklaması: Haberler doğru değil, henüz kesin bir şey yok

Siyasi partiler, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Seçimler için hem hükümet hem de muhalefette işbirliği görüşmeleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

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Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamalarda kesinleşen bir şey olmadığı, AKP’nin yapacağı çalışmadan sonra somut teklifi görüp değerlendirme yapacakları belirtildi.

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HÜDA-PAR’DAN AÇIKLAMA: HENÜZ KESİN BİR ŞEY YOK

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bursa’da yaptığı açıklamada medyada çıkan 'ittifak' haberlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Henüz kesin bir şey yokken 'Şöyle anlaştılar, böyle anlaştılar, HÜDA-PAR hiçbir yerden aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adaylarını destekleyecek' şeklinde yapılan haberler eğer yanlış bir bilgiye dayanıyorsa buradan düzeltiyoruz o bilgileri, o haberlerini düzeltsinler. Eğer kasıtlı yapıyorlarsa ona da sadece şunu söyleyeyim: Herkes kendi şakilesine uygun davranır" diye konuştu.

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İttifak 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu HÜDAPAR
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