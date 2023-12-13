HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'ndan görüşme sonrası ilk açıklama: Görüşmemiz yerel seçimlerle alakalıydı

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Son olarak Erdoğan, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Dün ise ittifakın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın, kendi adayımızı çıkartacağız diyen Erbakan ile görüşmesi siyaset kulislerinde yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde ittifakın diğer bir ortağı olan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu şunları söyledi:

"Görüşmemiz Yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu. 3’er kişilik heyet gerekli çalışmaları yapacak."

Kaynak: Gerçek Gündem