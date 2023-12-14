Kulis: Erbakan bir büyükşehri istiyor ama Erdoğan'dan teklif yok

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Erdoğan ile Erbakan görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. Erbakan'ın "1 büyükşehir" beklentisinde olduğunu söyleyen Erkin, görüşmede buna ilişkin bir sohbet olmadığını ifade etti.

Kulis: Erbakan bir büyükşehri istiyor ama Erdoğan'dan teklif yok

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın önceki gün yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.

Görüşmeyle ilgili aldığı kulis bilgilerini aktaran Erkin, "Ankara koridorlarını yakından takip eden isimler şu bilgileri verdi..." diyerek şöyle yazdı:

“Yeniden Refah’ın İstanbul, Ankara konusunda ‘ittifak olabilir’ yaklaşımına karşılık Erdoğan’ın da üç büyük şehirde (İstanbul-Ankara-İzmir) destek istediği belirtildi... Erbakan’ın görüşme öncesinde bir büyükşehri Yeniden Refah’ta görmek arzusu vardı. Bu iller arasında Malatya, Erzurum, Bursa ya da Konya var. Bunlardan birisi Erbakan’ın gönlündeki... Ancak AKP cenahından tatmin edici bir teklif gelmedi. Süreci Erdoğan’ı ve kurmaylarının Erbakan’a önümüzdeki süreçte sunacağı teklif belirleyecek.”

Görüşme sonrası Yeniden Refah’a yakın isimlere “Geçen hafta ‘AKP’nin İstanbul adayı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olursa destek veririz’ dediğiniz konuşuldu. Bu doğru mu?” diye sordum. Yanıt çarpıcıydı:

“Bizim için Sayın Tevfik Göksu da Sayın Murat Kurum da aynı. Sonuçta AKP’nin adayları değil mi? Bugün AKP’lilere sorsak geçmişte hepsi Milli Görüş’çü. (Güldü) Bu isimler arasında bir tercihimiz yok. Bakın şunu da söylemekte fayda var: 14-28 Mayıs seçimlerinde tabanımızı beka konusunda ikna ettik. Bugünse durum farklı ve taban iş birliği konusunda kuşkulu. Yine de İstanbul ve Ankara’nın CHP’den alınması bizim için de önemli.”

Bu arada İstanbul’daki havayı koklamak için AKP’yi yakından takip eden önemli bir isimle konuştum.

Dedi ki: “Şu anda Tevfik Göksu’nun şansı yüzde 50, diğerlerinin toplam şansı yüzde 50. Tabanda Göksu ismi var. Yine de son söz Erdoğan’da.”

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