İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi: AKP'li isim Boğaziçi akademisyenlerini hedef aldı, yanıt CHP'li Şenol'dan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aralık ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan toplantı soru önergeleriyle başladı.

"BİN YILDA ÖLECEK İNSANI BEŞ YILDA ÖLDÜRÜYORSUNUZ"

CHP’li Meclis Üyesi Umut Şenol’un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cevaplaması üzerine bir soru önergesi verdi.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, Şenol verdiği soru önergesinde, “Kanal İstanbul projesi uzun zamandır gündemde değil. Bu projeye Kanal İstanbul Projesi değil kan ağlatan İstanbul diyorum. Bu konuyla ilgili iktidar kanadından en son Ulaştım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Vuraloğlu, Kanal İstanbul projesinin devam ettiğini ve proje gerekliliğini vurgulayarak, ‘İstanbul Boğazı iki yönlü olarak gemi trafiği için güvenli değil, mühendislik hesapları bunu gösteriyor. Bu nedenle projeye ihtiyaç var’ dedi. En son bakanımızın yaptığı mühendislik hesaplarında Zafer Havalimanı’nda yolcu garantisi sapma oranı yüzde 98. Ben bir istatistik çıkardım. Son yüz yılda İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinden kaynaklı ölüm sayısı 80. Kanal İstanbul büyüklüğünde bir inşaat yapılırken, resmi, rakamlara göre İstanbul Havalimanı yapılırken 55 işçi vefat etti. İSİG Meclisine göre ise 400 işçi, vefat etti. Kanal İstanbul büyüklüğünde bir inşaat yapılırken 800 işçi vefat edecek. Bunu insanlar güvenliği, ölmemesi için yapıyorsanız geçtiğimiz yüz yılda 80 kişi vefat etmiş buranın inşaatında 800 kişi vefat edecek. Yani önümüzdeki bin yılda ölecek insan sayısını önümüzdeki beş yılda öldürüyorsunuz” dedi.

Cevaplanmak üzere İBB Başkanlık bakamına sorularını yönelten Şenol, “Kanal İstanbul Projesi yaklaşık 15-20 Milyar dolarlık finansman İstanbul’un beklenen büyük depreme hazırlanması için gerekli olan finansmanın ve dönüşüm çalışmalarının ne kadarını karşılar? Yaklaşık bu finansman şehrin güvenliği için kullanılırsa yaklaşık kaç klişenin hayatı kurtulur?” ifadelerini kullandı.

"AYAKTA DURAN HOCALAR"

Şenol’un ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Kanal İstanbul’la ilgili mecliste genel kurul yaptık. Arkadaş katılmamış herhâlde. Kendi ifadesiyle Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden birinden mezun olmuş. Anladığım kadarıyla hocaları ayakta durup bilimsel çalışma yapmayan hocalardan oluşuyor. Ders alamamış herhâlde. Benim İBB Başkanına CHP’nin eş başkanı olarak, arkadaşımızın bilgileri İBB’nin çok çok ötesinde genel politikaları ilgilendiren çalışmaları var. Danışman olarak değerlendirmesini öneriyoruz İBB Başkanına” şeklinde konuştu.

"MAKALE SAYILARINI FARUK BEY’E ANLATIRLAR"

“Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan ayakta dikildikleri için bilimsel çalışma yapmıyorlar" dendiğini dile getiren CHP’li Şenol, “Bu hamaset dilinden ben çok utanıyorum. O hocaların makale sayıları, bilimsel çalışmalarını, kaç bilimsel makalede onların makalelerine referans verildiğini Faruk Bey bir gün Boğaziçi Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederse hocalarla ben tanıştırırım onu anlatırlar” diye konuştu.

"İDEOLOJİK DAVRANAN HOCALAR"

Son olarak söz alan Faruk Gökkuş, “Üniversiteler bilimsel çalışmanın ve fikir özgürlüğünün yaşandığı ortamlardır" diyerek şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi hocalarına laf söylemedim. Bilimsel çalışma dışında her türlü çalışmayı yapan ideolojik davranan hocalara söyledim.”