Sürpriz aday beklenmiyor: İşte İstanbul için AKP'de öne çıkan iki isim

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis bilgisine göre, AKP'nin adayının en çok merak edildiği yer olan İstanbul'da ibre her hafta başka bir isme dönüyor. Son olarak ise iki isim öne çıktı.

Bugüne kadar İstanbul için en çok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın adı geçti. Konuşulan isimler arasında Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar da var ama birçok AKP'li bunun olasılık dışı olduğunu söylüyor. Hatta Meclis kulisinde, “Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde iktidar ol, sonra İstanbul için damadından başka aday bulama! Olmaz...” diyenler var. Peki İstanbul adayı kim olacak?

SÜRPRİZ ADAY BEKLENTİSİ YOK

AKP'de üzerinde konuşulan mevcut isimler dışında sürpriz bir aday beklentisi yok. Ancak ibre her hafta bu isimlerden birine dönüyor. En son öne çıkan iki isim var. Biri AK Parti’nin İstanbul’daki en başarılı belediye başkanlarından olduğu belirtilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan. Trabzonlu olan Turan’ın aday olması durumunda İmamoğlu’nun Karadeniz oylarını konsolide etmesini engelleyeceği, başarılı çalışmaları dolayısıyla “belediyecilik hizmeti yarışı” iddiasında bulunabileceği kaydediliyor. Yine Turan’ın eski TOKİ Başkanı olması, konut sorunu, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık gündemleri açısından da avantaj olarak kaydediliyor. Diğer tarafta geçen haftanın barometresinde bir kez daha öne çıkan diğer isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Kamuoyu nezdinde algısının olumlu olduğu düşünülen Koca’nın farklı kesimlerden oy alma potansiyeli taşıdığı, Kürt kimliği ile de İstanbul’da Kürt oyları için çekim merkezi olabileceği konuşuluyor...