Fahrettin Koca'dan para işareti açıklaması: Özür dilemem gereken bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğine dair sözleri ve para sayma işaretiyle ilgili açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmesinde eleştirilere yanıt veren Fahrettin Koca, "Komisyonda yapılan para hareketi için meslektaşlarıma bir açıklama borcum var. Ben özür dilemekten çekinecek biri değilim. Hepiniz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Burada özür dilemem gereken bir durum yok" diye konuştu.

"Ancak meslektaşlarımıza bir açıklama borcum var" diyen Koca, "Benim kastım gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değildi. En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor muyuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyrun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim"

NE OLMUŞTU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde 9 Kasım günü, doktorların yurt dışına göç etmesine değinen Fahrettin Koca, "Özellikle, bir Tabipler Odasından alınan rakamlar var, bir de bizden alınır, biliyorsunuz. Bizden alınan ve Tabipler Odasından... Tabipler Birliğinden de 'Bizim rakamlarımız sizinle örtüşmüyor, bu rakamları lütfen bizimle paylaşır mısınız?' yazısı da yazdık, onu da bekliyoruz. 2002’de 1359 bizden isteyen iyi hâl belgesi ama 450 kişi hâlen yurt dışında olan, yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle söylüyorum. 2023’te 1321. 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor. 401’in de 250’si pratisyen" dedi.

"Dolayısıyla yurt dışına giden üçte 1’i uzman, üçte 2 pratisyen; ağırlıklı pratisyen olduğunu görüyoruz. Peki, daha çok nereye gidiyorlar? Almanya'ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya" diyen Koca'ya HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli "Sizden dolayı" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Koca, "Bizden dolayı değil. Biz 30-40-50 bin dolarlar veremiyoruz. Bizden dolayı değil yani artı eğitim amaçlı, pratisyen ağırlıklı olduğu için söylüyorum, bir de eğitim amaçlı. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaçı gidiyor? 401, 450, 500 olsun, 600 olsun. Binde kaç? 1,9; 2 olsun, 2,5 olsun, 3 olsun, 4 olsun yani bin kişiden 2 hadi sizin hesabınızla 2 kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Sorun mu?" diye konuştu.