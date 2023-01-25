Ümit Özdağ'dan Babacan'a sert sözler: 'Ali kardeş bunu anla'

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara Masası YouTube kanalına konuk oldu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması ile ilgili konuşan Özdağ, “Bu davanın zaman aşımı 20 yıl. Bu iktidar muhakkak gidecek. Buradan kaçamazsınız. Buradaki suçlular gerçek azmettiriciler, pazarlıkları yapanlar, kimlerle pazarlık yapıldı, kimler reddetti bunları biz duyuyoruz” dedi.

Altılı Masa’ya tepki gösteren Özdağ, yeni Anayasa çalışmaları ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’nın “Türklük” çıkışını eleştirdi. Özdağ, “Anayasadan ‘Türk’ü çıkaracağız’ diyor Babacan. Arkadaş bak, bu anayasaya ‘Türk’ mürekkeple girmedi. Ali kardeş bunu anla” diye belirtti.

Programdan satır başları şöyle:

“(Sinan Ateş cinayeti) Bu davanın zaman aşımı 20 yıl. Bu iktidar muhakkak gidecek. Buradan kaçamazsınız. Buradaki suçlular gerçek azmettiriciler, pazarlıkları yapanlar, kimlerle pazarlık yapıldı, kimler reddetti bunları biz duyuyoruz. Mersin limanında olan bitenler, Ankara’ya gelip yapılan şikayetler bunların hepsini duyuyoruz. Bunlar savcıların araştırması gereken konular.

HDP, Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını istiyor ama HDP seçmeni işini, aşını kaybediyor. Doğrudan Suriyelilere kaybediyor. Mesela bir gazeteci beni aradı İstanbul’dan, ‘Ümit Bey, soru sormak için değil yaşadığım bir şeyi size anlatmak istiyorum. Yanımda bir HDP seçmeni var Zafer Partisi’ne oy vereceğini söylüyor’ dedi. Ben de bildiğim için şaşırmadım.

Biz ve ittifak görüşmeleri yaptığımız diğer partilerin genel başkanları, Türkiye’nin Erdoğan’ı aşması gerektiğine inanıyoruz. AKP’yi aşması gerektiğine inanıyoruz. AKP’nin iyiliği için de Erdoğan’ın iyiliği için de geçerli. Çünkü artık yorgun, yıpranış ve Türkiye’ye hiçbir şey veremeyecek bir Erdoğan var. Erdoğan dışında bir AKP yok. Erdoğan dışında bir AKP’nin seviyesi bir AKP’li milletvekili ortaya koydu. Erdoğan’ın ayakkabısını yalamaktan bahsetti. Bence otursun yesin.

NE MUHALEFETLE NE İKTİDARLA YAKINLAŞMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL.

“Bakıyoruz; Erdoğan 1921 anayasası diyor. Altılı masa da 1921 anayasası diyor. 1921 anayasasında devler Türk devleti değil, cumhuriyet yok, özerk yapıya müsaade edilen bir yaklaşım var. 1921 anayasasına gitmek demek; devleti yeniden kurmak demek. Biz de diyoruz ki, ‘Atatürk’ün kurduğu devlet doğru bir şekilde kurulmuştur.’ Biz, 1924 anayasasından hareket ediyoruz. Bu noktada ne muhalefetle ne iktidarla yakınlaşmamız söz konusu değil.

Anayasaya ‘Türk’ süngüsüyle girdi, kanla yazıldı. Sen bunu çıkaracağım diyorsun. Şaka mı yapıyorsun?

ARKADAŞLARIMI BUNUN İÇİN Mİ DAVET ETTİM MHP’DEN AYRILMAYA

Meral Akşener, 'Erdoğan açılımı yönetemedi' diyor. Diyarbakır’a gidiyor 'silahları susturalım' diyor. Pkk ile müzakerelere başlamak için mi biz İyi Parti’yi kurduk. MHP’den ayrılan arkadaşlara bunun sözünü mü verdin sen? Ben arkadaşlarımı bunun için mi davet ettim MHP’den ayrılmaya.

Benim aday olmadığım kongrede benim ismimin üstünü çizdirten, bunun talimatını veren ve benim irademe ters düşerek aday olmadığımı kendisine belirtmeme rağmen Genel İdare Kurulu listesine yazdırıp ismimin üstünün çizdirilmesini isteyen Meral Akşener. Yine şimdi partinin anketlerini yapmaya devam eden Murat’a anket yaptırtıyor, 'Ümit Özdağ ayrılır parti kurarsa kaç oy alır. Şu parti ile ittifak yaparsa kaç oy alır.' Ben daha ayrılmadan. Bu araştırmaları bana yolluyor, ben partinin milletvekiliyim. İhraç edilmemin öncesinden iki ay önce. Neden ayrılmamı istiyor Meral Akşener? Çünkü Ümit Özdağ, milli üniter, laik devlet, Türk milliyetçiliği için geldi buraya. Ümit Özdağ diyor ki, 'Partiye FETÖ'cüler giremez, sığınmacılar gitmeli.' Meral Akşener’in kafasında böyle bir konsept yok.

“İYİ Parti’deki bütün Türk milliyetçilerine sesleniyorum, “Arkadaşlar lütfen kendinizi üç kuruşluk bir iktidar aldatmacasına, iktidara geliriz biz de ranttan istifade ederiz aldatmacasına kaptırmayın. Gelin, Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyeti Zafer Partisi’nde birlikte müdafaa edelim. Birlikte savunalım. Türkiye’nin sürüklenmek istediği bataklığı birlikte engelleyelim.”

İKİNCİ TURA ÜMİT ÖZDAĞ KALIRSA; ÜMİT ÖZDAĞ’I MI DESTEKLER ERDOĞAN’I MI?

“İttifak olarak biz de aday çıkaracağız. Türkiye, bir tarafta cumhur ittifakı diğer tarafta millet ittifakı arasında sıkışma zorunluluğunda değil. Artık o sorumluluk ortadan kalkmıştır. İkinci tura biz de kalabiliriz. Bakalım ikinci tura biz kalırsak altılı masa bizi destekleyecek mi? Altılı masadan DEVA Partisi bizi destekler mi yok Erdoğan’ı mı destekler? Davutoğlu bizi mi Erdoğan’ı mı destekler? Daha da önemlisi Meral Akşener ikinci tura Ümit Özdağ kalırsa; Ümit Özdağ’ı mı destekler Erdoğan’ı mı?

Altılı masada 'pis yedili' oynanıyor gibi bir his var içimde. İmamoğlu’yla Meral Akşener arasında Buğra Kavuncu üzerinden ciddi bir ilişki kurulmuş. Bu arada İstanbul Belediyesi’nde İyi Parti’ye verilen genel müdürlükleri biliyoruz. Burada oluşmuş bir menfaat birlikteliği var. Bu menfaat birlikteliğinin siyasette de devam ettiğini görüyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem