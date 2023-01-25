Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıklarıyla ilgili kararın tarihi belli oldu

Komisyon, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

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Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıklarıyla ilgili kararın tarihi belli oldu

TBMM Hazırlık Komisyonu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

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NE OLMUŞTU

Altılı Masa'nın iki önemli partisi; CHP ve İYİ Parti'nin kurmaylarından olan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri, bekleyen yüzlerce dosyanın önüne alınarak, dokunulmazlıkları kaldırılmak isteniyor. 

Muhalefet seçim öncesi yapılan bu öne çekmeye tepki göstererek, oluşturulan komisyonu katılmadı. 

CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyelerin katılmaması nedeniyle 52 üyesi olan komisyon, 18 üyeyle toplanabildi. TBMM İçtüzüğü gereği, komisyon üçte bir çoğunlukla toplanabiliyor ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alabiliyor. AKP ve MHP’li üyelerin sayısı toplantı ve karar yeter sayısını karşılıyor.

Komisyonda açılış konuşması yapan Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt; “Bugünkü gündemimizde Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ‘alenen hakaret, kasten yaralama’ iddialarına ilişkin olarak düzenlenen 3/1734 esas numaralı ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddialarına ilişkin düzenlenen 3/2167 esas numaralı 2 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve dosyaların görüşülmesi yer almaktadır” diyerek komisyonun gündemi açıkladı.

Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Ali Mahir Başarır Lütfü Türkkan İYİ Parti CHP
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