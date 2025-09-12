YSK'nın CHP Kararı Gerekçesi Açıklandı: İşte Kritik Detaylar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin 'tam kanunsuzluk' başvurusu üzerine verdiği kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, seçim öncesi işlemler ile kongrenin seçim dışı gündemleri yönünden adli yargının yetkili olduğu belirtilerek, bu alandaki tedbirlerin Anayasa'nın 138. maddesi bakımından 'yetki gaspı' sayılamayacağı vurgulandı.

YSK ayrıca, siyasi parti kongrelerinde ilçe seçim hâkiminin yetkisinin 'esas olarak seçim günü ve seçim sonrası işlemlerle sınırlı' olduğunu hatırlatarak, beş ilçede kongre sürecini durduran ilçe seçim kurulu kararlarını 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal etti. Buna karşılık, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir hakkında yapılan 'görev gaspı / icra edilemezlik' tespit talebi kabul edilmedi. Gerekçede, seçim öncesi işlemler ve kongrelerin seçim dışı gündemleri bakımından adli yargının yetkili olduğu, bu kapsamda verilen tedbirlerin de Anayasa m.138 çerçevesinde yetki gaspı sayılamayacağı kaydedildi.

SINIR HATIRLATILDI

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca ilçe seçim hâkiminin yetkisinin dar kapsamlı olduğu hatırlatıldı. Ayrıca 2006/277 sayılı YSK kararına atıf yapılarak, siyasi parti kongrelerinde seçim kurullarının yalnızca seçim işlemleriyle sınırlı bir gözetim görevi bulunduğu, kongrelerin tümden iptali ya da ertelenmesi gibi kararların bu sınırın dışında olduğu tekrarlandı.

NE OLMUŞTU?

YSK, CHP'nin olağan kongre sürecini durduran kararı 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırmıştı. Böylece Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de kongrelerin kaldığı yerden devam etmesi sağlanmıştı. Ancak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin il yönetimi ve kurultay sürecine ilişkin verdiği tedbir tartışmaları adli yargı zemininde sürecek. YSK, bu başlıklara müdahil olmadı.

Kaynak: Habertürk