Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' Paylaşımı

12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O meşum günleri asla unutmayacağız" dedi ve ekledi: Bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

'ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

"Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına şu görseli ekledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' Paylaşımı - Resim : 1

