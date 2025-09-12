CHP'den İstifa Eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi AKP'ye Geçti

İki gün önce CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AKP'ye geçti. Haberi AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'den İstifa Eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi AKP'ye Geçti
AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını açıkladı.

Ayduğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

