Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyımın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. CHP'li Murat Emir, "Bu kayyum peşinen kimin suçlu olduğuna karar vermiş. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilmiş. Biz senin kimlerle arkadaş olduğunu, kimlerin adamı olduğunu, kimin ağzıyla konuştuğunu biliyoruz. Saray'ın ağzıyla konuşandan CHP'li olmaz!" dedi.

Emir, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi'ne dair iptal başvurusunu esastan reddettiğini hatırlattı. Emir, mahkemenin kararında, “İddiaların tanıkla ispat edilemeyecek vakalardan olması.” ifadelerine dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“İddianamelerin içi bomboş. Delil yok, para hareketi yok. Sadece 'duydum' diyen yalancı tanıklar var. Mahkeme bunların tanıkla ispat edilemeyecek işler olduğunu belirterek kökünden reddetti.”

Ankara'daki mahkemenin kararını örnek gösteren Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına, “İstanbul’daki hâkim tedbir kararını verip kaçtı. İl binamız gazla, copla, polisle basıldı.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ

Emir, kayyım Gürsel Tekin'in atanmasını da “Saraydan koltuk dilenen bir eski CHP'liyi buldular. Amaç, CHP’yi kavgalı bir parti gibi göstermek. Tayyip Erdoğan, bu konunun CHP'liler arasında olduğunu söylüyor. Aynı ifadeyi kayyum da kullanıyor. Sarayın ağzıyla konuşan CHP’li olamaz. Ortada suç örgütü lideri olduğu söylenen Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları var. Bu kişinin söylediklerinin doğru olup olmadığı bile belli değil. Ama kayyum peşinen suçlu ilan ediyor.” sözleriyle eleştirdi.

CHP’nin, Ankara’daki mahkeme kararının ardından İstanbul’daki tedbir kararının kaldırılması için başvurduğunu belirten Emir, "Hukuksuzlukları tutarsızlıkları anlatmakla bitmez ama bizim arkadaşlarımız dün 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin kararından sonra ivedilikle bu mahkemeye başvurdular. Tedbir kararını kaldır dediler. Zaten hukuksuz zaten sonuç doğurmuş. Kaldır bunu dediler. Mahkeme hala dosyanın kapağını açmadı bekliyoruz” dedi.

CHP’de kavga olmadığını vurgulayan Murat Emir, “Bu bir iç mesele değil. Asıl kavga sarayla, Tayyip Erdoğan’la Cumhuriyet Halk Partisi arasındadır. Bu kavganın kazananı da halk ve Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 3. Asliye Mahkemesi dün CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada iptal kararı verilmesini esastan reddetti. Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı’yla ilgili talebi esastan reddetmesiyle il yönetimine kayyım kararının geçersiz hale geldiğine ilişkin yorumlar yapıldı.

Gürsel Tekin, kararın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti:

"Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz. Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır. Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi