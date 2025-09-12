Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' Mesajı: 'Mücadeleyi Bu Şehrin Sokaklarında Öğrendik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Serginin hepimiz için hayırla vesile olmasını diliyorum. İstanbul'da yaşayan sanatseverler 16 Eylül'e kadar bu sergiyi ziyaret edecektir. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi de sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.

Bu aziz topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. İnancımızla, dilimizle, geleneğimizle insanlığa pek çok değer kazandırdık. Millet olarak sanatı iyiliğe, güzelliğe, hakikate giden yolların köşe taşları olarak gördük. Sanatın her şubesinde, yalnızca Anadolu'da değil gönül coğrafyamızın dört bir yanında yıldız gibi parladık.

Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum ama İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim. Gözlerimi bu aziz şehre açmaktan, burada büyümekten ve bu şehre hizmet etmekten şeref duydum. İstanbul'da kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Bundan 30 sene olduğu gibi bugün de bu şehre layık olmanın şuuruyla hareket ediyoruz.

Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı burası öğretti."

