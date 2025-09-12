Tüm Gözler Ondaydı... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk '15 Eylül' Açıklaması

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'deki CHP kurultayı davasına ilişkin söyleyecekleri merak konusuydu. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini aktardı. Fırat “Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi” sözleriyle görüşmeyi anlattı.

CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi paylaşarak, 15 Eylül'de beklenen kurultay davası duruşması öncesi Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamasını aktardı. Görüşme, parti içindeki olası gelişmeler ve yönetim değişikliği ihtimalleri bağlamında gerçekleşti.

TV100'de konuşan Fırat, 14 Eylül'de Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini belirterek, "Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi" ifadelerini kullandı. Fırat, "Onun dışında tümüyle ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yapmış olduğu görüşmeler, o görüşmelerden yola çıkarak bir takım analizleri konuştuk" dedi.

Fırat'ın aktardıkları şöyle:

"Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi. Onun dışında ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yapmış olduğu görüşmeler, o görüşmelerden yola çıkarak bir takım analizleri konuştuk. Kemal Tahir'in 'Devlet Ana' kitabı üzerine konuştuk. Ben Türkiye’de solun devlet kavramsallaştırmasını sağlıklı bulmadığımı, devlet üzerine yapılan analizlerin Batı merkezli olduğunu dolayısıyla bunları yerel bir zemin teşkil etmediğini dolayısıyla bizim devlete yönelik kavramsallaştırmamızı yenilememiz gerektiğini bunu üzerine bir çalışma yaptığımı, yazı yazdığımı ifade ettim. O yazının detaylarını biraz konuştuk."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” diyerek çağrıda bulunmuştu.

