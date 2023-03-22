YSK'dan yeni uygulama: İmzalar anlık olarak takip edilebilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) seçim hareketliliği başladı. Cumhurbaşkanlığı için başvuru yapan 11 aday 100 bin imza toplayacak. Sürecin başlamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK"

Yener, yeni bir uygulamaya geçildiğini ve adayların imza süreçlerini anlık olarak takip edebileceğini belirtti.

"Mümkün oldukça şeffaf ve güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır" diyen Yener, "Zaman içerisinde de günlük veriler gün sonunda paylaşılacaktır." diyerek sözlerini sonlandırdı.