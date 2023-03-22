Son dakika: Gökhan Zan İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen deprem bölgesindeki yardım çağrıları ile gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Halktv’nin haberine göre, felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da depreme yakalanan ve ilk dakikadan itibaren yardım çağrısıyla gündeme gelen Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan İYİ Parti’den aday adayı oldu.

DEPREM BÖLGESİNDE AKŞENER’LE KARŞILAŞMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ziyaret ettiği Hatay’da Zan ile karşılaşmış ve Akşener, Gökhan Zan'a sarılıp "Sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun" ifadelerini kullanmıştı.