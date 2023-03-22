AYM, HDP’nin 'sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihininin 3 ay ertelenmesi talebini reddetti.

AYM, HDP hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemiş ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etmişti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP'nin Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin yapacağı sözlü savunma tarihi 11 Nisan olarak belirlendi.

14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala 'kapatma baskısı' altına girmek istemeyen HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendiren AYM, talebi reddetti.

HDP, kapatma davasına ilişkin sözlü savunmasını 11 Nisan'da gerçekleştirecek.