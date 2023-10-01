YSK kararı Resmi Gazete'de: Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

BEŞ YILDA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, her 5 yılda bir gerçekleşiyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli oluyor.