Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in kızının düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir Güzelbahçe’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Neptün Soyer’in kızları Duygu’nun düğün törenine katıldı.

Dünya evine giren Duygu ve Çağan çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soyer ve İzgi ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.