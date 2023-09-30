MHP'den Altın Portakal Film Festivali açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Kanun Hükmü' belgeseli nedeniyle devam eden tartışmaların ardından Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada sansürü savundu.

CHP'Yİ SUÇLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini geri çekmesi kararını değerlendiren Yalçın, "Yapılan tavrı alkışlıyoruz. İlgili bakanlıkların yapmış olduğu karşı duruşu da memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Festival üzerinden CHP'ye yüklenen Yalçın, "FETÖ'ye, FETÖ propagandasına omuz veren CHP zihniyetini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Festivale uygulanan sansürü savunan Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölücü örgütleri desteklemek başka bir şey, sansür başka bir şeydir. Bu yapılan iş, çekilme ameliyesi, sansür değildir, fikirleri hapsetmek değildir. Hep birlikte göreceğiz 30 Mart 2024'te bu yapılanlara, PKK'yı, FETÖ'yü canlandırma gayreti içerisinde olanlara bu aziz ve necip millet tekrar cevabını verecek, gereken çıkışı, gereken tokadı sandıklarda atacaktır."

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Yalçın, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de AKP ve MHP'nin birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Yerel seçimlerdeki ittifak ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yalçın, "AK Parti kongresi sonrası oluşturulan heyetler bir araya gelmek suretiyle ittifakın nasıl olacağını, hangi illerde olacağını, 81 ilde olup olmayacağını, ne şekilde cereyan edeceğini karar verecekler" dedi.