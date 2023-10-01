Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2023/1429 sayılı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak. Bu nedenle adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların bugün itibaren ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.