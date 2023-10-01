Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak.
Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak. Bu nedenle, bugünden sonra adres değişikliği yapan seçmenler, 1 Ocak 2024'ten sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde, yeni adreslerinin seçmen kütüğünde güncellenmesi amacıyla ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2023/1429 sayılı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak. Bu nedenle adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların bugün itibaren ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.
Karar ile seçimin başlangıç tarihinde bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin başlangıç tarihi 1 Ocak olacak. Seçim takvimi de 1 Ocak itibariyle oluşturulacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri de oluşturulan seçim takvimi içerisinde 2 hafta süreyle askıda kalacak.
İlçe seçim kurulları ve Seçmen Genel Müdürlüğü'nce yapılacak kütük güncellemeleri de 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde yapılacak.