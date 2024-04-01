Yıllardır AKP'deydi! Üsküdar, CHP'ye geçti

Seçime giden süreçte İstanbul'da kritik ilçelerin başında sayılan Üsküdar, yıllar sonra el değiştirdi, belediye AKP'den CHP'ye geçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" dedi.

İlçede saat 01:54 itibariyle ANKA verileri şöyle:

Açılan Sandık:

%99,41

Toplam Sandık:

1.184

ANKA - CHP: Yüzde 51.06, AKP (Hilmi Türkmen): Yüzde 43.18