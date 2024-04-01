CHP, Amasya Belediyesi'ni 47 yıl sonra kazandı

Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Turgay Sevindi kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 56,98'i açıldı.

CHP adayı Turgay Sevindi 27 bin 88 oy (Yüzde 43.32), AK Parti adayı Mehmet Uyanık 18 bin 239 oy (Yüzde 29.17), MHP adayı Bayram Çelik 14 bin 414 oy (Yüzde 23.05) aldı.

CHP, Amasya Belediye Başkanlığı son olarak 1977 yerel seçiminde kazanmıştı.

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Sevindi, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: AA