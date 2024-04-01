BBP Genel Başkanı Destici: Hayat pahalılığı seçim sonuçlarını etkiledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamalarda bulundu.

Destici, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne istinaden, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke, millet, devlet ve terörist unsurlar arasına mesafe koyan siyasi partiler ve adaylar için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, ülkedeki ekonomik zorlukların, yüksek yaşam maliyetinin ve özellikle emeklilerin durumunun seçim sonuçlarını etkilediğini anlatarak gelecek günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

İlk sonuçlara göre, partisinin Sivas dahil olmak üzere 14 ilçe ve 7 beldede seçim kazandığını dile getiren Destici, Sivas ilinde ise en yakın rakibine 14 puan fark attıklarını ve bunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Cumhur İttifakı'nın üyesi olmaları nedeniyle belediye seçimlerine ülke genelindeki belediyelerin dörtte biri için katıldıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1400 belediyenin 370'inde aday gösterdik ve buna rağmen yüzde 2 civarında oy aldık. Aynı şekilde belediye meclis üyeliklerinin önemli bir kısmında yine Cumhur İttifakı hassasiyeti ile aday göstermedik. Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde PKK'nın siyasi uzantısının yarıştığı yerlerde de devletin bakasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kardeşliğini ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini önde tutarak aday göstermedik. Dolayısıyla BBP'nin aldığı bu oy sadece dörtte bir yerde aday gösterdiği göz önünde tutularak değerlendirilmelidir."