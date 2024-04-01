Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi

Türkiye bugün sandık başına gitti ve yerel yönetimde belediye başkanı, muhtar ve belediye meclis üyelerini seçti.

AA'ya göre Türkiye geneli sandıkların yüzde 79.88'i açıldı. CHP, yüzde 37.15 ile seçimleri önde götürüyor.

Megakent İstanbul'da da oyların %50,88'ini alan mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise yüzde 40,02 aldı.

Seçim sonuçları hakkında açıklamada bulunan Kurum, İmamoğlu'nu tebrik etmedi.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Kıymetli il başkanım değerli yol arkadaşlarım değerli İstanbullular bugün 31 Mart'ta ülkemiz İstanbul'umuz ve milletimiz için çok önemli bir seçim sürecini yaşadık. Seçimlerimiz milletimizi ülkemize İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olsun. Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın sandığa giden her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlığı yaptığımız tüm dava arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. 90 günde sahada İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimiz eserlerimizi ve hayallerimizi paylaştık. Benimle birlikte yol yürüyen her bir kardeşime çalışma çok teşekkür ediyorum. İstanbullu hemşehrilerim şundan emin olsun. İstanbul'un muradı çalışmaya devam edecek.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbullu hemşerilerimiz için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin veridi mesajları değerlendireceğiz. Bu yolda 22 yıldır olduğu gibi vatandaşımızla el ele verip ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza bana bu görevi tevdih ettiği için teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı paydaşlarına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de İstanbullulara ediyorum.

'SAHADA OLACAĞIZ'

Üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biz bu günü milat olarak kabul edip sahada olacağız. Yarından itibaren sahada olacağız. Seçilen belediye başkanlarımı teşekkür ediyor ve sizleri bir kez daha selamlıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem