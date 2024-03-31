Gezi tutsağı Tayfun Kahraman: Teşekkürler İstanbul, Teşekkürler Türkiye

Tüm Türkiye bugün yerel yönetimlerdeki başkanlarını ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

AA'ya göre Türkiye geneli sandıkların yüzde 79.88'i açıldı. CHP, yüzde 37.15 ile seçimleri önde götürüyor.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Gezi tutsağı Dr. Tayfun Kahraman, seçim sonuçlarına dair açıklamada bulundu.

Kahraman, "Teşekkürler İstanbul, Teşekkürler Türkiye" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem