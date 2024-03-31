Gezi tutsağı Tayfun Kahraman: Teşekkürler İstanbul, Teşekkürler Türkiye

Gezi davası tutsağı Tayfun Kahraman, yerel seçim sonuçlarının gelmesinin ardından "Teşekkürler İstanbul, Teşekkürler Türkiye" şeklinde paylaşım yaptı.

Son Güncelleme:
Gezi tutsağı Tayfun Kahraman: Teşekkürler İstanbul, Teşekkürler Türkiye

Tüm Türkiye bugün yerel yönetimlerdeki başkanlarını ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

AA'ya göre Türkiye geneli sandıkların yüzde 79.88'i açıldı. CHP, yüzde 37.15 ile seçimleri önde götürüyor.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Gezi tutsağı Dr. Tayfun Kahraman, seçim sonuçlarına dair açıklamada bulundu.

Kahraman, "Teşekkürler İstanbul, Teşekkürler Türkiye" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tayfun Kahraman 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
YSK Başkanı açılan sandık sayısını duyurdu YSK Başkanı açılan sandık sayısını duyurdu
CHP'den yerel seçimde zafer; Özgür Özel'den balkon konuşması yapıyor CHP'den yerel seçimde zafer; Özgür Özel'den balkon konuşması yapıyor
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
ÇOK OKUNANLAR
Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce farkı 14'e çıkardı Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce farkı 14'e çıkardı
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi
Seçim hezimeti sonrası Erdoğan konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder' Seçim hezimeti sonrası Erdoğan konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder'
CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan zafer açıklaması CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan zafer açıklaması
Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu Ünlü Teknik Direktörün kızı Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu