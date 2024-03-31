YSK Başkanı açılan sandık sayısını duyurdu

YSK Başkanı Yener, şu ana kadar sandıkların yüzde 51,2'sinin açıldığını açıkladı.

YSK Başkanı açılan sandık sayısını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sanıkların yüzde 51,2'sinin açıldığını duyurdu. Yener, veri akışı devam ettiğin için sonuçlar hakkında rakam vermesinin yanıltıcı olacağını söyledi.

Oy sayım işleminin devam ettiğini belirten Yener, "Sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir. Bu süreçte görev alan il, ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, Yüksek Seçim Kurulu personeline, sandıklarda görevli olan kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine şu ana kadar gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da özverili çalışmanız için, bize gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. Şu ana kadar açıklanan sonuçların tüm siyasi partilerimize, adaylarımıza, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Geçici bir sonuç açıklanıp açıklanmayacağı sorulan Yener, "Değerli arkadaşlar veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme sonuçlara göre yapabiliriz. Seçime katılma oranına dair de veri akışı devam ettiği için vereceğimiz rakam yanıltıcı olabilir" ifadeleriyle yanıt verdi.

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