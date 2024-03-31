Mahir Polat: Tutanaklara da itiraz etmeye devam ediyoruz

CHP'nin Fatih ilçe adayı Mahir Polat rakibi ile arasındaki farkın çok az olduğunu kaydetti. Polat "Her 1 oya sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

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Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde CHP'nin atağa geçtiği seçimde özellikle İstanbul'daki ilçelerde sürpriz sonuçlar yaşanıyor.

AKP'nin İstanbul'daki 1999 zaferinden beri kalelerinden biri Fatih'te CHP uzun yıllar sonra kıyasıya bir yarış götürüyor.

CHP'nin adayı Mahir Polat, yüzde 46,17 oyla mevcut belediye başkanı ve AKP'nin adayı Ergün Atalay'ı yarışta 2 puan farkla geçtiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polat, "Alışılmış bir sonuçla karşı karşıyayız. 2 puan öndeyiz. Fatih'te bazı okullarda elektrik kesilmeye başladı bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik şirketi, olayla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada 'Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığına' yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 31 Mart Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında Fatih ilçesi dahil hiçbir bölgede seçim güvenliğini etkileyen elektrik kesintisi yaşanmamaktadır. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde enerji sıkıntısı yaşanmaması için haftalar önce gerekli tedbirlerini alan şirketimiz, bu kapsamda İstanbul Avrupa Yakasında seçim günündeki tüm planlı kesintilerini iptal etmiş ve sahadaki personel sayısını artırmıştır. Alınan önlemler sonucunda seçim boyunca hizmet bölgemizde herhangi bir enerji sıkıntısı yaşanmadığını bir kez daha ifade eder, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

FATİH'TE MÜCADELE SÜRÜYOR

Polat ilerleyen saatlerde açıklama yaparak sandıkların yüzde 50'sinden fazlasının açıldığını ve arada 1puan fark olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polat "Sevgili Fatihliler, Seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Açılan sandık sayısında %50’yi aştık; yani 406 sandık… Bizim oyumuz %45.56, rakibimizin oyu %46.60 seviyesinde. Sadece %1 farkla geriden geliyoruz. Bu da 981 oy anlamına geliyor. Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇUVALLARA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat yaptığı yeni açıklamada, "Fatih İlçe Seçim Kurulu’nda çuvalları açarak müdahalede ediliyor, milletvekillerimiz ve takviye avukatlarımız olay yerine geçiyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Polat "Fatih'te demokrasi mücadelemizi sürdürmeye ve her 1 oya sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Mahir Polat fatih AKP
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