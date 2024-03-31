Adıyaman'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP yarışı önde bitirdi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Adıyaman’da oy sayımı devam ederken, CHP büyük farkla önde gidiyor.

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Adıyaman'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP yarışı önde bitirdi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler sabah saat 07.00 itibariyle sandığa gitmeye başlamıştı.

Adıyaman'da bin 582 sadıkta kullandığı oy kullanma işlemi 16.00’da tamamlandı.

CHP FARKI AÇTI

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlarken CHP adayı Abdurrahman Tutdere, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitirdi.

Adıyaman'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP yarışı önde bitirdi - Resim : 1

AKP adayı Ziya Polat ise, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı ikinci sırada bitirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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