Bursa'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP yarışı önde bitirdi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Bozbey, "Yaklaşık olarak 15 puan önde gözüküyoruz" dedi.

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Bursa'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP yarışı önde bitirdi

Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi.

Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi’nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı.

"15 PUAN ÖNDEYİZ"

Oy sayımı işlemi sürerken açıklamalarda bulunan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "Yaklaşık olarak 15 puan önde gözüküyoruz" dedi.

Bursa'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP yarışı önde bitirdi - Resim : 1

Bozbey yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışta olduğumuz için sandıkta oy kullanan tüm Bursalılara tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine sesleniyorum; ha gayret, biraz daha devam. Son oy sayılıncaya kadar görevleriniz devam edecek. Sizler büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve bu seçimin kahramanlarısınız. Gülümseyerek söylüyoruz; yaklaşık yüzde 50 sandık açıldı. Açık farkla öndeyiz. Ancak tamamlanmasını bekliyoruz. Farkın açılacağını düşünüyoruz. Hiç merak etmeyin yarın güzel bir gün olacak."

47 YILIN ARDINDAN YENİDEN CHP

Ayrıca seçimin böyle sonuçlanması durumunda Bursa'da 47 yılın ardından CHP tekrar kazanmış olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa CHP AKP 2024 Yerel Seçimleri
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