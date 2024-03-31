Etimesgut'ta 'Behzat Ç' etkisi: Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.
Türkiye, Doğu illerinde saat 7:00'da, Batı illerinde ise 8:00'da sandık başına gitti.
Oy sayımlarının başlamasıyla birlikte Behzat Ç. dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu.
İşte güncel oy oranları
Açılan Sandık
AA: %69,95 ANKA: %93,68
CHP-Erdal Beşikçioğlu
AA: %56,53 ANKA: %58.04
MHP-Enver Demirel
AA: %33.23 ANKA: %32,58
YRP-Abdulkadir Baloğlu
AA: %2,85 ANKA: %3.02
Kaynak: Gerçek Gündem
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