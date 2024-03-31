Etimesgut'ta 'Behzat Ç' etkisi: Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

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Etimesgut'ta 'Behzat Ç' etkisi: Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı

Türkiye, Doğu illerinde saat 7:00'da, Batı illerinde ise 8:00'da sandık başına gitti.

Oy sayımlarının başlamasıyla birlikte Behzat Ç. dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu.

İşte güncel oy oranları

Açılan Sandık

AA: %69,95 ANKA: %93,68

CHP-Erdal Beşikçioğlu

AA: %56,53 ANKA: %58.04

MHP-Enver Demirel

AA: %33.23 ANKA: %32,58

YRP-Abdulkadir Baloğlu

AA: %2,85 ANKA: %3.02

Kaynak: Gerçek Gündem

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Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Ankara 2024 Yerel Seçimleri
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