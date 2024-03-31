CHP'den tarihi zafer: Türkiye genelinde atağa kalktı

Türkiye 31 Mart yerel seçimi için sandık başına giderken, oy sayımına geçilmesinin ardından CHP Türkiye genelinde atak yaptı ve AKP'yi geçti. Açıklanan sandık sonuçlarına göre CHP, kesinleşmeyen bu sonuçlarla 1977'den beri ilk kez birinci parti oldu.

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CHP'den tarihi zafer: Türkiye genelinde atağa kalktı

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağının kaldırması sonrası CHP, Türkiye genelinde atak yaptı ve AKP'yi geçti.

CHP'DE 1977'DEN BU YANA İLK

Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde yüzde 37'nin üzerinde oy alan CHP, 1977'den bu yana ilk kez birinci parti oldu.

CHP'den tarihi zafer: Türkiye genelinde atağa kalktı - Resim : 1

15 BÜYÜKŞEHİR KAZANDI

Birçok il ve ilçede oy sayımı sürerken aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerin olduğu 15 büyükşehiri kazanan CHP, 21 il ve 341 ilçeyi de kazandı.

"YÜZDE 25'LİK TAVAN KIRILMIŞTIR"

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "CHP artık başının üzerindeki yüzde 25'lik tavanı kırmıştır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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