YRP'den yerel seçimde dikkat çeken sonuç: O illeri kazandı!

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandık başına giderken, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) aldığı oy oranı dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağının kaldırması sonrası YRP, resmi olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi'ni kazandı.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜN AYAK SESLERİDİR"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yerel seçimlerde Şanlıurfa ve Yozgat'a ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz. Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir" dedi.

ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU

Ayrıca açılan sandık sonuçlarına göre YRP, Türkiye genelinde seçimlerden yüzde 6'nın üzerinde oy alarak CHP ve AKP'nin ardından üçüncü parti çıktı.

YAPRAK DÖKÜMÜ HIZLANDI

Öte yandan Şanlıurfa'da AKP'de görev yapmış Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'a geçişi ve bu partiden aday olması kentteki yaprak dökümünü hızlandırdı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Yozgat Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ise, şu ifadelere yer verdi:

"Yozgat'ta yeni bir dönem başlayacak bundan sonra. Kardeşlik dönemi başlayacak. Ötekileştirmenin olmadığı, düşmanlaştırmanın olmadığı, insanların verdikleri oylardan ve siyasi tercihlerinden dolayı dışlanmadığı bir yönetim başlayacak. İnşallah bugünden itibaren biz hemşehrilerimizin attıkları sloganda olduğu gibi partinin başkanı değil, Yozgat’ın başkanı olacağız. Bize oy vermeyenlerin de başkanı olacağız, bize oy vermeyenlerin de hakkını, hukukunu korumak için mücadele içinde olacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem