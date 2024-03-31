Zeydan Karalar'dan seçim sonuçları açıklaması

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Karalar, "Yeniden kazanıyoruz" dedi.

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Zeydan Karalar'dan seçim sonuçları açıklaması

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Türkiye genelinde sonuçlandı.

Yayın yasaklarının kaldırılmasının ardından Halk TV'ye açıklamada bulunan CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar, "Yeniden kazanıyoruz" dedi.

Adana'da son seçim sonuçları şöyle:

Anadolu Ajansı:

Açılan sandık: Yüzde 6,26

CHP: Zeydan Karalar - Yüzde 50.28

AKP: Fatih Mehmet Kocaispir - Yüzde 38.86

İYİ Parti: Ayyüce Türkeş - Yüzde 4.36

ANKA HABER AJANSI

Açılan sandık: Yüzde 6,26

CHP: Zeydan Karalar - Yüzde 51.73

AKP: Fatih Mehmet Kocaispir - Yüzde 38.38

İYİ Parti: Ayyüce Türkeş - Yüzde 4.7

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem

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Zeydan Karalar Adana 2024 Yerel Seçimleri
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