AA: Anlamlı veri oluşmasını bekliyoruz

Anadolu Ajansı veri akışına ilişkin yaptığı açıklamada "Anlamlı veri beklediklerini" söyledi.

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AA: Anlamlı veri oluşmasını bekliyoruz

Türkiye, bugün yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Özellikle büyükşehirlerde nefesler tutulurken YSK'nın verilerin açıklaması için yasağı kaldırması bekleniyor.

Her seçimde saat 18.00'da verileri açıklamaya başlayan Anadolu Ajansı, bu kez verileri vermemesiyle dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı veri akışına ilişkin yaptığı açıklamadaysa "Anlamlı veri beklediklerini" söyledi.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMDEN AÇIKLAMA

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Necati Özkan'dan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dikkati çekti. Özkan, "Tsunami" tweetini attı.

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