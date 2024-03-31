Üsküdar'da seçim usulsüzlüğü iddiası: Tutanak tutuldu

İstanbul Üsküdar'da bulunan Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir sandık kurulu başkanının, annesiyle birlikte kabine girmek isteyen yurttaşa izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

Sandık Başkanı, oy verme alanına annesinin yardım istemesi üzerine girmek isteyen gence 'yasal olmadığını' söyleyerek müdahale etti. Bu esnada bir parti görevlisinin kendisi hakkında "Bu hep zorluk çıkarıyor" dediği kaydedildi.

Birgün'de yer alan habere göre, çıkan tartışmada sandık kurulu başkanı tehdit edildi. Ardından ise tehdit eden kişiler polislerin müdahalesiyle çıkartıldı.

Müdahalenin ardından ise 5-6 kişilik bir grup gelerek oy verecek şahsın engelli olduğunu ve yardımla oy kullanabileceğini iddia etti. Sandık kurulu başkanının 'görünür bir engeli' olmadığını söylemesi üzerine avukat olan bir kişinin üstüne yürüyerek "Sen diktatör müsün, bir oy gidiyor" dediğini belirtti.

Tehdit eden şahıslar oy kullanma alanından çıkartılırken tehdit ederek, sandık kurulu başkanının üzerine yürüdü.

Tehdit eden kişiler polislerin müdahalesiyle çıkartılırken olayla ilgili tutanak tutuldu.