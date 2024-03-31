Üsküdar'da seçim usulsüzlüğü iddiası: Tutanak tutuldu

Üsküdar'da bulunan bir lisede sandık kurulu başkanının, annesiyle birlikte kabine girmek isteyen seçmene izin vermemesi üzerine tartışma çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

Üsküdar'da seçim usulsüzlüğü iddiası: Tutanak tutuldu

İstanbul Üsküdar'da bulunan Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir sandık kurulu başkanının, annesiyle birlikte kabine girmek isteyen yurttaşa izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

Sandık Başkanı, oy verme alanına annesinin yardım istemesi üzerine girmek isteyen gence 'yasal olmadığını' söyleyerek müdahale etti. Bu esnada bir parti görevlisinin kendisi hakkında "Bu hep zorluk çıkarıyor" dediği kaydedildi.

Birgün'de yer alan habere göre, çıkan tartışmada sandık kurulu başkanı tehdit edildi. Ardından ise tehdit eden kişiler polislerin müdahalesiyle çıkartıldı.

Müdahalenin ardından ise 5-6 kişilik bir grup gelerek oy verecek şahsın engelli olduğunu ve yardımla oy kullanabileceğini iddia etti. Sandık kurulu başkanının 'görünür bir engeli' olmadığını söylemesi üzerine avukat olan bir kişinin üstüne yürüyerek "Sen diktatör müsün, bir oy gidiyor" dediğini belirtti.

Tehdit eden şahıslar oy kullanma alanından çıkartılırken tehdit ederek, sandık kurulu başkanının üzerine yürüdü.

Tehdit eden kişiler polislerin müdahalesiyle çıkartılırken olayla ilgili tutanak tutuldu.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Üsküdar CHP
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı