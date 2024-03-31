RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi!
Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağına ilişkin açıklamada bulundu. Seçim sonuçlarına ilişkin Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.
Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.
Seçim yasaklarına ilişkin Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir."
Kaynak: Gerçek Gündem
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