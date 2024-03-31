RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi!

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağına ilişkin açıklamada bulundu. Seçim sonuçlarına ilişkin Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.

Seçim yasaklarına ilişkin Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! - Resim : 1

"YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir."

Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladıCanlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladıSeçim

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
RTÜK Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
Savcı Sayan yasağı deldi, köyündeki sonuçları paylaştı Savcı Sayan yasağı deldi, köyündeki sonuçları paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı