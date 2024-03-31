Siirt'teki muhtarlık seçimi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Belediyeler dışında muhtarlık yarışının da yaşandığı seçimde ölüm haberi geldi. Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde muhtarlık kavgasında çıkan tartışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Siirt'teki muhtarlık seçimi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olaya ilişkin Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt, Merkez ilçe Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti,4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay şüphelisi (B.K.) üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda ağır yaralanan (İ.A.) adlı vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Konacık Köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, (2) Jandarma Özel Hareket Timi ve bir Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

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