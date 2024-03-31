Oy ve Ötesi'nden tutanak mesajı: Seçmenler sayım ve dökümü izleyebilirler

Seçim güvenliği ile ilgili çalışma yapan Oy ve Ötesi Derneği, seçmenlere "Sayım-döküm işlemlerini sınıfın dışından takip etmek vatandaşlık hakkınız. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler" çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Oy ve Ötesi'nden tutanak mesajı: Seçmenler sayım ve dökümü izleyebilirler

Oy ve Ötesi Derneği, oy verme işleminin son bulması ile birlikte tüm seçmenlere ellerinde bulunan tutanak görüntülerini kendilerine iletmeleri için çağrıda bulundu.

Seçimlerde oy sayımının başlamasının seçim tutanakların Oy ve Ötesi Tutanak Servisi'ne yüklemesi üzerine çağrı yapan Oy ve Ötesi Derneği'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Gün içinde görev yapmadıysanız bile, sandıklar kapandıktan sonra oy kullandığınız sandıkta sayım-döküm işlemlerini sınıfın dışından takip etmek vatandaşlık hakkınız.

138 no'lu Genelge, Madde 35: Sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler.''

Kaynak: ANKA

Etiketler
Oy ve Ötesi 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
Siirt'teki muhtarlık seçimi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Siirt'teki muhtarlık seçimi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
AA: Anlamlı veri oluşmasını bekliyoruz AA: Anlamlı veri oluşmasını bekliyoruz
Zeydan Karalar'dan seçim sonuçları açıklaması Zeydan Karalar'dan seçim sonuçları açıklaması
Üsküdar'da seçim usulsüzlüğü iddiası: Tutanak tutuldu Üsküdar'da seçim usulsüzlüğü iddiası: Tutanak tutuldu
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı