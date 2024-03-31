Kulislerden son bilgi: AKP içinde hayal kırıklığı ve kaos var

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

81 ilde saat 17.00'da oy kullanma işlemlerini tamamlandı. 1 saat önce yayın yasağının kalkmasından bu yana sandıkların yaklaşık yüzde 20'si açıldı.

Anadolu Ajansı ve ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor.

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'de yaptığı açıklamada AKP'nin sonuçlardan rahatsız olduğunu açıkladı. Pehlivan yaptığı açıklamada "İstanbul ve AKP özelinde sordum. Şu kelimeler çok çarpıcı. Hayal kırıklığı var ve kaos var parti içinde. Aradığımız insanlara ulaşamıyoruz. Bunun faturası bugün kesilmeye başlanır. İktidar kanadında şu an kaotik bir durum var. Bile bile bu adaylar nasıl gösterildi diye hesap sorulması bekleniyor" dedi.