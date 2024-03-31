CHP'li Erkek: Çanakkale'de kazandık
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, kentte sandıkların tamamının açıldığını ve seçimi kazandıklarını duyurdu.
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, kentte seçimi CHP'nin kazandığını duyurdu.
Erkek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Çanakkale’de sandıkların tamamı açıldı. Kazanan Çanakkale oldu. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. İlk gün dediğimiz gibi #BizHazırız #BirlikteYöneteceğiz."