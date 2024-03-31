CHP'li Erkek: Çanakkale'de kazandık

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, kentte sandıkların tamamının açıldığını ve seçimi kazandıklarını duyurdu.

CHP'li Erkek: Çanakkale'de kazandık

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, kentte seçimi CHP'nin kazandığını duyurdu.

Erkek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çanakkale’de sandıkların tamamı açıldı. Kazanan Çanakkale oldu. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. İlk gün dediğimiz gibi #BizHazırız #BirlikteYöneteceğiz."

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