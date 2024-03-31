CHP'de yerel seçim zaferi: Özgür Özel'den balkon konuşması

Türkiye, yerel yönetimlerde seçime gittiği bugünde tarihi bir sonuçla karşılaştı. En çok merak edilen İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP, oylarını katlayarak artırırken ilçelerde de oy oranını artırdı.

Tarihi bir zafere imza atan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonrası zafer konuşması yaptı.

Özel'in konuşması şöyle:

"973 ilçede 81 ilde ışıkları kapattırmaya milletimize teşekkür ediyorum. Tüm örgütümüze teşekkür ediyorum.

Tarihi bir sonuç elde ettik. Bir cumhurbaşkanı 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı, muhteşem bir seçim sonucuna imza atan Vahap Seçer'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı kutluyorum. Sakinliğimizi koruyarak kazandığımız Hatay Büyükşehir'i kutluyorum.

"ANKARA'DA 16 BELEDİYE KAZANDIK"

Kimseyi pişman etmemek üzere 228 belediye üzere çıktığımız yolda şu ana kadar kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar. Ekrem İmamoğlu gibi çalışacaklar. Ankara'da 25 belediyeden 16 tanesini aldık.

Birileri akıllarınca CHP'yi karıştıracak bizi birbirimize düşürecektir. Bu parti avukat bürosunda rezidansın son katında kurulmadı. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş partidir. Bu ikinci yüzyılın ilk yerel seçimiydi. İkinci yüz yılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız.

KÜRTLERE TEŞEKKÜR

Bizimle birlikte olan herkese Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz."