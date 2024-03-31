Meral Danış Beştaş'tan İmamoğlu açıklaması: 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. Beştaş, "İmamoğlu, 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeniden seçildi.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'na rakip olan DEM Parti İBB adayı Başkan Adayı Meral Danış Beştaş ise, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk yaptığı açıklamada, "DEM seçmeni, AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur" dedi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL"

Beştaş, "Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum, şunu da söyleyeyim, İmamoğlu 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. AKP'ye cevap vermek istedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Danış Beştaş Ekrem İmamoğlu DEM Parti CHP
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