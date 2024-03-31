Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten seçim mesajı: Bay bay Erdoğan

Hollanda'da geçen yıl yapılan seçimlerde zafer kazanan fakat hükümet kurma görevini başaramayan siyasetçi Geert Wilders, sosyal medya üzerinden Türkiye'den gelen ilk seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Wilders, X'te yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin resmi X hesaplarını ekleyerek, "Bay bay Erdoğan. Türkiye sekülerlik ve özgürlük istiyor" dedi.

Wilders mesajının sonuna "Türkiye'de seçim" ve "Türkiye" hashtaglerini de ekledi.