Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten seçim mesajı: Bay bay Erdoğan

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, eski adı Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te yerel seçimler ile ilgili açıklamada bulundu. Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin resmi X hesaplarını ekleyerek, "Bay bay Erdoğan. Türkiye sekülerlik ve özgürlük istiyor" dedi.

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Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten seçim mesajı: Bay bay Erdoğan

Hollanda'da geçen yıl yapılan seçimlerde zafer kazanan fakat hükümet kurma görevini başaramayan siyasetçi Geert Wilders, sosyal medya üzerinden Türkiye'den gelen ilk seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten seçim mesajı: Bay bay Erdoğan - Resim : 1

Wilders, X'te yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin resmi X hesaplarını ekleyerek, "Bay bay Erdoğan. Türkiye sekülerlik ve özgürlük istiyor" dedi.

Wilders mesajının sonuna "Türkiye'de seçim" ve "Türkiye" hashtaglerini de ekledi.

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2024 Yerel Seçimleri
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