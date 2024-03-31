İddia I Akşener'den kurultay kararı: Aday olmayacağını açıkladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağı açıklandı.

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İddia I Akşener'den kurultay kararı: Aday olmayacağını açıkladı

Türkiye'de yerel seçim heyecanı sürüyor.

Gelen ilk sonuçlara göre, 2023 yılındaki genel seçimlerde %9,96 oy alan İYİ Parti, bu seçimde büyük bir oy kaybı yaşayarak oranını %3,47'e düşürdü.

Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in sözünü aktaran Özkan, Akşener'in kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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