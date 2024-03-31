AKP'nin kalesi Üsküdar'da CHP zaferi: Sinem Dedetaş kazandı

Türkiye, yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarının belirlemek için sandık başına gitti.

Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

2019 yerel seçimlerinde AKP'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Dedetaş, Üsküdar'da seçimi kazandı.

İşte güncel sonuçlar

Açılan sandık

AA: %88.77 ANKA: %99,41

CHP-Sinem Dedetaş

AA: %49.55 ANKA: %51.24

Cumhur İttifakı-Hilmi Türkmen

AA: %44.02 ANKA: %43.38

DEDETAŞ: ÜSKÜDAR KAZANACAK

Seçime giden süreçte İstanbul'da kritik ilçelerin başında sayılan Üsküdar, yıllar sonra el değiştirdi, belediye AKP'den CHP'ye geçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem