Erdoğan İstanbul'dan ayrıldı, Ankara'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 22.30'da açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Erdoğan İstanbul'dan ayrıldı, Ankara'ya gidiyor

Tüm Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu'da saat 16:00, Batı'da 17:00 itibarıyla oylar sayılmaya başlandı.

AKP tarafındaki sessizlik dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı saat belli oldu.

Erdoğan'ın 22.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı bildirildi.

Ayrıca Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği aktarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
İmamoğlu'nun memleketinde AKP önde! İmamoğlu'nun memleketinde AKP önde!
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
AKP'nin kalesi Fatih'te CHP 2 puan farkla önde; Mahir Polat uyardı: Bazı okullarda elektrikler kesiliyor Mahir Polat uyardı: Bazı okullarda elektrikler kesiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı