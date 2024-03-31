Erdoğan İstanbul'dan ayrıldı, Ankara'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 22.30'da açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği bildirildi.
Tüm Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu'da saat 16:00, Batı'da 17:00 itibarıyla oylar sayılmaya başlandı.
AKP tarafındaki sessizlik dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı saat belli oldu.
Erdoğan'ın 22.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı bildirildi.
Ayrıca Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği aktarıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: